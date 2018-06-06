Расширение автотерминала в Зебрюгге

International Car Operators (ICO) подписала с портом Зебрюгге концессионное соглашение, которое предусматривает расширение терминала по перевалке легковых автомобилей Bastenaken.

По информации администрации порта, площадь терминала увеличится на 54 га, при этом расширение позволит ICO соединить существующий терминал Hanze с терминалом Bastenaken.

В общей сложности территория, на которой оперирует компания в Зебрюгге, составит 300 га.

Планируемое расширение позволит одновременно обрабатывать 16 судов.

По словам Managing Director ICO Марка Адриансенса, компания намерена внедрять на терминале «зеленые» технологии – там будут установлены солнечные панели, ветрогенераторы, будет использоваться «чистая» электроэнергия, суда у причалов будут подключены к береговым источникам электричества.