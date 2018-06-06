Информационно-аналитическое агентство

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    • Обнадеживающий тренд

    06.06.2018

    • По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за январь-май 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России увеличились на 20% и составили более 692,9 тыс. единиц. 

    По итогам мая продажи выросли на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 147,5 тыс. автомобилей.

    «В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% – существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 году, – прокомментировал итоги отчетного месяца председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом, и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля. Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени».

    Лидер российского авторынка Lada увеличила в мае продажи на 14,4% (до 28,7 тыс. автомобилей), занимающий второе место KIA – на 29,4% (до 19,6 тыс. авто). Третий по объемам продаж Hyundai также нарастил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 32,7% (до 15,9 тыс. авто), а стоящие на четвертой и пятой строчках Renault и Volkswagen увеличили продажи на 11,1% (до 12,1 тыс. авто) и 26,8% (до 9 тыс. авто) соответственно.

    Наиболее чувствительно упали в мае продажи у Ravon (-58%), SsangYong (-64%) и Brilliance (-43%). В то же время, существенно увеличили продажи такие бренды как Honda (в 8,3 раза), коммерческие автомобили Hyundai (в 7,5 раза), FAW (в 3,8 раза), Genesis (в 3,3 раза), DFM (в 3 раза), Chrysler (в 3 раза), Iveco (в 2,6 раза) и Mitsubishi (в 2,4 раза).

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