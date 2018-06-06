НМТП: дивидендов не будет

Совет директоров РАО «Новороссийский морской торговый порт» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, полученную в 2017 году (30 469 767 235 рублей 52 копейки), в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении группы.

Собранию акционеров рекомендовано не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям НМТП по результатам 2017 года.

В повестку дня заседания Совета директоров, проводимого после составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2018 года, решено включить вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям Общества в третьем квартале 2018 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за 6 месяцев 2018 года.