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    • НМТП: дивидендов не будет

    06.06.2018

    • Совет директоров РАО «Новороссийский морской торговый порт» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, полученную в 2017 году (30 469 767 235 рублей 52 копейки), в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении группы. 

    Собранию акционеров рекомендовано не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям НМТП по результатам 2017 года.

    В повестку дня заседания Совета директоров, проводимого после составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2018 года, решено включить вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям Общества в третьем квартале 2018 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за 6 месяцев 2018 года.

     

     

     

     

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