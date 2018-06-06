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    • Мегазаказ на мегаконтейнеровозы

    06.06.2018

    • Hyundai Merchant Marine определила судостроительные предприятия, на которых будет строить мегаконтейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU (12 единиц) и контейнеровозы вместимостью 14 тыс. TEU (8 судов).

    По информации компании, семь 23-тысячсников будет построено на Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, пять – на Samsung Heavy Industries.

    Все 14-тысячники будут строиться на Hyundai Heavy Industries.

    Сдача 23-тысячников планируется во втором квартале 220 года, 14-тысячников – во втором квартале 2021 года.

    Масштабное пополнение флота предусмотрено в рамках стратегии HMM «Вместимость 1 млн TEU». Напомним, ранее говорил о строительстве 22-тысячников

    HMM направила верфям запрос на предложение 10 апреля. Выбор подрядчиков проводился с учетом всех предложенных судостроителями условий, включая стоимость и сроки сдачи.

    После подписания соглашений о намерениях стороны продолжат переговоры по деталям, после чего будут подписаны окончательные контракты.

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