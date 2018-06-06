Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

В апреле текущего года грузооборот портов Северо-Западного региона вырос относительно аналогичного показателя прошлого года на 8,4%. При этом отмечается сокращение каботажа – минус 33,9%. По остальным направлениям грузооборот увеличился. Значительнее всего вырос транзит – в 2,3 раза.

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Большой порт Санкт-Петербург

Объем перевалки через Большой порт Санкт-Петербург в апреле увеличился на 32,9% по сравнению с апрелем прошлого года. За отчетный месяц экспорт и импорт выросли на 41,7% и на 14,8% соответственно. Каботаж увеличился на 4,8%.

Усть-Луга

Грузооборот порта Усть-Луга относительно показателя апреля прошлого года вырос всего на 0,6%. Практически по всем направлениям наблюдается отрицательная динамика. Только транзитные перевозки выросли в 2,3 раза.

Выборг

В апреле этого года через порт Выборг прошло на 51,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. По всем направлениям динамика положительная. Отметим, что импорт вырос в 2,4 раза.

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Высоцк

Грузооборот порта Высоцк в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 11%. При этом экспорт вырос на 10,8%, каботаж – на 20,9%.

Приморск

Через порт Приморск в апреле этого года было экспортировано на 2,6% больше нефтеналивных грузов, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Калининград

Объем перевалки через Калининград в апреле увеличился на 2,2% по сравнению с апрелем прошлого года. За отчетный месяц вырос только экспорт – на 30%. Импорт и каботаж упали на 7,9% и 47,1% соответственно.