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    • Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    06.06.2018

    • В апреле текущего года грузооборот портов Северо-Западного региона вырос относительно аналогичного показателя прошлого года на 8,4%. При этом отмечается сокращение каботажа – минус 33,9%. По остальным направлениям грузооборот увеличился. Значительнее всего вырос  транзит – в 2,3 раза.

    Контейнерооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Данные получены из доступного нашим подписчикам сервиса ПОРТСТАТ. О ПОДПИСКЕ

    Большой порт Санкт-Петербург

    Объем перевалки через Большой порт Санкт-Петербург в апреле увеличился на 32,9% по сравнению с апрелем прошлого года. За отчетный месяц экспорт и импорт выросли на 41,7% и на 14,8% соответственно. Каботаж увеличился на 4,8%.

    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    Усть-Луга

    Грузооборот порта Усть-Луга относительно показателя апреля прошлого года вырос всего на 0,6%. Практически по всем направлениям наблюдается отрицательная динамика. Только транзитные перевозки выросли в 2,3 раза.

    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    Выборг

    В апреле этого года через порт Выборг прошло на 51,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. По всем направлениям динамика положительная. Отметим, что импорт вырос в 2,4 раза.

    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Контейнерооборот портов Северо-Западного региона РФ
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    Высоцк

    Грузооборот порта Высоцк в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 11%. При этом экспорт вырос на 10,8%, каботаж – на 20,9%. 

    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    Приморск

    Через порт Приморск в апреле этого года было экспортировано на 2,6% больше нефтеналивных грузов, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    Калининград

    Объем перевалки через Калининград в апреле увеличился на 2,2% по сравнению с апрелем прошлого года. За отчетный месяц вырос только экспорт – на 30%. Импорт и каботаж упали на 7,9% и 47,1% соответственно.

    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Контейнерооборот портов Северо-Западного региона РФ

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