Mitsubishi построит причалы в Ираке

Mitsubishi Corporation подписала контракт на строительство портовой инфраструктуры в Ираке.

Цена контракта составляет порядка 110 млн долларов. Финансирование проекта осуществляется за счет займов по линии Японского агентства по международному сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency – JICA).

Проект предусматривает модернизацию существующих портовых мощностей в районе Басры – удлинение причала для отгрузки нефтепродуктов в порту Хор-аз-Зубайр – и строительство нового причала технического флота в порту Умм-Каср.

По информации Mitsubishi, проект будет реализовываться в партнерстве с рядом международных подрядчиков, включая турецкую Calik Enerji, одним из акционеров которой является Mitsubishi, и строительную компанию Gap Insaat (тоже турецкую).

Эти компании, входящие в группу Calik Holding, будут заниматься непосредственно строительством, в то время как Mitsubishi будет обеспечивать координацию проекта и выступать генеральным подрядчиком.