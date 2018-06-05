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    • Mitsubishi построит причалы в Ираке

    05.06.2018

    • Mitsubishi Corporation подписала контракт на строительство портовой инфраструктуры в Ираке.

    Цена контракта составляет порядка 110 млн долларов. Финансирование проекта осуществляется за счет займов по линии Японского агентства по международному сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency – JICA).

    Проект предусматривает модернизацию существующих портовых мощностей в районе Басры – удлинение причала для отгрузки нефтепродуктов в порту Хор-аз-Зубайр – и строительство нового причала технического флота в порту Умм-Каср.

    По информации Mitsubishi, проект будет реализовываться в партнерстве с рядом международных подрядчиков, включая турецкую Calik Enerji, одним из акционеров которой является Mitsubishi, и строительную компанию Gap Insaat (тоже турецкую).

    Эти компании, входящие в группу Calik Holding, будут заниматься непосредственно строительством, в то время как Mitsubishi будет обеспечивать координацию проекта и выступать генеральным подрядчиком.

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