Пятый 20-тысячник COSCO

29 мая состоялась церемония имянаречения пятого 20-тысячника COSCO Shipping. Судно получило название «COSCO Shipping Virgo».

Строительство осуществлялось на верфи Waigaoqiao Shipbuilding Co.

Длина судна составляет 399,8 м, ширина – 58,6 м, максимальная осадка – 16 м, максимальный дедвейт – 200 тыс. тонн, скорость – 22,5 узла.

Контейнеровместимость – 20 199 TEU, судно оборудовано 1 тыс. рефрозеток.

По информации судовладельца, «COSCO Shipping Virgo» будет работать вместе со своими систершипами на сервисе AEU3 между портами Дальнего Востока и Северо-Западной Европы.