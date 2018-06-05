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    • Пятый 20-тысячник COSCO

    05.06.2018

    • 29 мая состоялась церемония имянаречения пятого 20-тысячника COSCO Shipping. Судно получило название «COSCO Shipping Virgo».

    Строительство осуществлялось на верфи Waigaoqiao Shipbuilding Co.

    Длина судна составляет 399,8 м, ширина – 58,6 м, максимальная осадка – 16 м, максимальный дедвейт – 200 тыс. тонн, скорость – 22,5 узла.

    Контейнеровместимость – 20 199 TEU, судно оборудовано 1 тыс. рефрозеток.

    По информации судовладельца, «COSCO Shipping Virgo» будет работать вместе со своими систершипами на сервисе AEU3 между портами Дальнего Востока и Северо-Западной Европы.

     

     

     

     

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