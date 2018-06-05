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    • Новый контейнерный поезд «Пасифик Лоджистик»

    05.06.2018

    • «Пасифик Лоджистик» запустил новый сервис по доставке контейнеров в составе ускоренного контейнерного поезда по маршруту Владивосток (ст. Гайдамак ДВЖД) – Москва (ст. Силикатная МЖД.)

    Первый поезд в рамках этого сервиса ушел с терминала ООО «ПЛ» 2 июня. Планируется, что транзитное время составит 9 дней.

    «До настоящего времени наши поезда уходили только на ст. Ховрино, с периодичностью раз в два дня.  Сейчас мы работаем над тем, что каждые 10-е сутки формировать и отправлять на ст. Силикатная», – рассказал SeaNews Андрей Бахтин, коммерческий директор ООО «ПЛ».

    По информации А.Бахтина, первый ускоренный поезд на Силикатную состоял из 34 вагонов, на которых разместили порядка 70 контейнеров. В номенклатуре грузов – товары народного потребления-электроника, одежда, автозапчасти.

    Новый контейнерный поезд «Пасифик Лоджистик»

     

     

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