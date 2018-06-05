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    • Новое поколение челноков Teekay

    05.06.2018

    • Челночные танкера нового поколения E-Shuttle пополнят флот Teekay Offshore в 2020 году.

    По информации Teekay, компания заказала на Samsung Heavy Industries два танкера типоразмера Suezmax в июле 2017 года, а в ноябре добавила к портфелю заказов еще два судна.

    В концепции использован новых технологий, разработанных Wartsila, которые позволяют снизить объем выброса углекислого газа на 42%, а потребление бункера – на 22% в сравнении с традиционными челноками.

    Выбросы оксидов азота должны сократиться более чем на 80%, оксидов серы – более чем на 95%.

    Новые челночные танкеры E-Shuttle будут использовать в качестве основного топлива сжиженный природный газ, а также смогут работать на смеси СПГ и восстановленных летучих органических соединений, возникающих при испарении газа в грузовых танках.

    Таким образом, испаряющийся газ будет не попадать в атмосферу, а использоваться в качестве топлива. Помимо сокращения выбросов это позволяет снизить нагрузку на машину, и, соответственно, время и расходы на ремонт и обслуживание.

    Новое поколение челноков Teekay

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