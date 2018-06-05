НМТП остается в минусе

НМТП опубликовал операционные показатели за 4 месяца 2018 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 47,5 млн тонн. Это меньше, чем было перевалено за январь-апрель прошлого года, на 6,1%.

При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода снизил грузооборот только Приморск – на 18,5% до 18,1 млн тонн.

В то же время грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (на 18,1%), и в тоннах (на 11,8%).

Новороссийские активы группы за 4 месяца этого года обработали 29,1 млн тонн – на 3,6% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

В целом, отрицательная динамика отмечена только по сегменту наливных грузов.

Оборот наливных, на долю которых приходится порядка 71,5% всего объема, составил по итогам января-апреля 2018 года 33,9 млн тонн – на 12,5% ниже уровня прошлого года.

Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода сократился на 20,3% до 21,5 млн тонн. Снижение отгрузок отмечено как в Новороссийске (минус 11% до 8,8 млн тонн), так и в Приморске (минус 25,6% до 12,7 млн тонн).

Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы, напротив, выросла – на 5,6% до 12,1 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения перевалки через Новороссийск – на 6% (до 6,6 млн тонн) и Приморск – на 5,1% (до 5,4 млн тонн).

Рост по итогам отчетного периода произошел в сегменте навалочных грузов – на 13,2% (до 6,1 млн тонн).

Положительный результат по данной группе грузов достигнут благодаря увеличению объемов перевалки зерна. Перевалка зерна через Новороссийск растет – по итогам января-апреля этого года оборот зерна в НМТП вырос на 29,7%, до 4,6 млн тонн.

Оборот железорудного сырья по итогам 4 месяцев этого года увеличился на 0,8% – до 726 тыс. тонн. По остальным навалочным грузам отмечена отрицательная динамика – обработка угля снизилась на 15,9% (до 537 тыс. тонн), химических грузов – на 67,6% (до 106 тыс. тонн) и сахара-сырца – на 1,1% (до 110 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам 4 месяцев 2017 года составил 5 млн тонн. Это на 14,9% больше аналогичного уровня прошлого года. При этом увеличение произошло за счет роста обработки черных металлов и чугуна (+16,1%, до 4,4 млн тонн). Также выросла по итогам отчетного периода обработка скоропорта – в 2 раза (до 105 тыс. тонн).

По остальным грузам отмечено снижение оборота. Перевалка цветных металлов за январь-апрель этого года упала на 1,3% и составила 370 тыс. тонн. Обработка лесных грузов по сравнению с показателем 4 месяцев прошлого года снизилась на 8,9% (до 105 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота на Балтике и в Новороссийске положительная.