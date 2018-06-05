Контейнерооборот портов Северо-Западного региона РФ

По итогам апреля этого года объем перевалки контейнеров в Северо-Западном регионе вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Положительная динамика отмечается как в экспорте (+19,9%), так и в импорте (+20,7%).

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Большой порт Санкт-Петербург

В апреле текущего года объем перевалки контейнеров через Большой порт Санкт-Петербург увеличился на 21,4% по сравнению с апрелем прошлого года. За отчетный месяц экспорт вырос на 20,1%, импорт – на 22,8%.

Усть-Луга

Суммарный объем контейнерных перевозок через порт Усть-Луга относительно показателя апреля прошлого года вырос на 17,5%. При этом экспорт увеличился на 9,1%, импорт – на 19,5%.

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Калининград

Порт Калининград также нарастил контейнерооборот. В апреле этого года перевалка контейнеров увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в экспорте (+19,3%), так и в импорте (+6,3%).