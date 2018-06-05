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    • Искусственный интеллект на судах CMA CGM

    05.06.2018

    • Группа CMA CGM объявила о сотрудничестве с компанией Shone, стартапом из Сан-Франциско, специализирующемся на внедрении искусственного интеллекта в морской индустрии.

    В рамках сотрудничества CMA CGM предоставит Shone доступ к своим судам для финальной доработки системы искусственного интеллекта на борту контейнеровозов.

    В частности, Shone получит доступ к бортовым системам сбора данных, которые будет затем анализировать.

    Доработанная система искусственного интеллекта призвана облегчить работу экипажа судна в плане принятия решений, обеспечения безопасности мореплавания и лоцманской проводки.

    В своих системах обеспечения безопасности и предотвращения столкновений Shone аггрегирует показания большого количества датчиков – радара, камеры, АИС и т.д. – с тем, чтобы повысить точность выявления потенциальных рисков и предотвратить возможные столкновения.

     

     

     

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