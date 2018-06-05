Закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Согласно справке к документу, закон был принят Государственной Думой 22 мая 2018 года и одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года.

Законом устанавливается перечень мер воздействия (противодействия), которые могут применяться в отношении США и иных иностранных государств, совершающих недружественные действия, выражающиеся в том числе во введении политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Такие меры воздействия (противодействия) могут применяться в отношении отдельных организаций, находящихся под юрисдикцией таких государств, прямо или косвенно подконтрольных им или аффилированных с ними, а также в отношении должностных лиц и граждан государств, совершающих недружественные действия.

В качестве мер воздействия (противодействия) могут применяться:

Прекращение или приостановление международного сотрудничества,

Запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и/или сырья,

Запрет или ограничение на вывоз с территории РФ продукции и/или сырья,

Запрет или ограничение на выполнение работ и оказание услуг,

Запрет или ограничение на участие в приватизации,

Иные меры.

Подробно с текстом закона можно ознакомиться в файле ниже.

Федеральный закон