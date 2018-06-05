Грузооборот российского транспорта

По итогам января-апреля 2018 года перевозки грузов российским транспортом составили 2,36 млрд тонн. Это на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,5 млрд тонн, на 7,6% больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 4 месяцами 2017 года выросли на 3,4% до 426,1 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 407,6 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-апрель 2018 года вырос на 3,9% до 10,7 млн тонн.

В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 15,3% до 6,1 млн тонн.

Объем перевозок воздушным транспортом также снизился на 2,9% и составил 0,33 млн тонн.

В апреле в сравнении с мартом суммарный грузооборот всеми видами транспорта снизился на 2,9% – до 618,5 тыс. тонн.