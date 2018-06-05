Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Грузооборот российского транспорта

    05.06.2018

    • По итогам января-апреля 2018 года перевозки грузов российским транспортом составили 2,36 млрд тонн. Это на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,5 млрд тонн, на 7,6% больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 4 месяцами 2017 года выросли на 3,4% до 426,1 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 407,6 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-апрель 2018 года вырос на 3,9% до 10,7 млн тонн.

    В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 15,3% до 6,1 млн тонн.
    Объем перевозок воздушным транспортом также снизился на 2,9% и составил 0,33 млн тонн.

    В апреле в сравнении с мартом суммарный грузооборот всеми видами транспорта снизился на 2,9% – до 618,5 тыс. тонн.

    88
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Hapag-LloydМартФевральФинансыЯнварь 16.05.2018 Hapag-Lloyd подсчитал выручку с UASC
    Hapag-Lloyd опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Объем перевозок вырос на 47,9% и составил 2,86 млн […]
    0
    2018ИмпортПодакцизные товарыФевральЭкспортЯнварь 19.04.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2018 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    0
    2018АвтотранспортМартМорской транспортФевральЯнварь 07.05.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 1 квартала
    0
    2018АпрельФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 20.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15
    На 15 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вниз. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноГонконгКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 16.05.2018 Контейнерооборот Гонконга
    По итогам января-апреля этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 6,5 млн TEU. Это на 2,6% меньше показателя […]
    0
    2018БалтикаМайСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 11.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 18
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартРСБУТрансКонтейнерФевральФинансыЯнварь 24.04.2018 ТрансКонтейнер увеличил прибыль
    ТрансКонтейнер опубликовал финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2018 года. Выручка составила 16,3 млрд рублей, на […]
    0
    2018МартУдобренияФевральЭкспортЯнварь 10.05.2018 Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-марта 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 3,3 млн тонн. Это выше аналогичного уровня […]
    0
    2018ИмпортПродукты питанияФевральЯнварь 26.04.2018 Продуктовый импорт
    По статистике 2 месяцев 2018 года, ввоз практически всех продуктов питания на территорию РФ снизился.   Так, по данным […]
    0
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 09.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартРСБУСовкомфлотФевральФинансыЯнварь 22.05.2018 Совкомфлот увеличил прибыль по РСБУ
    Ставки на нефтеналивные суда в первом квартале были существенно ниже, чем годом ранее
    0
    2018ГлобальноФрахтовые ставкиЯнварь 09.01.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 1, 2018
    На первой неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки на Персидский залив, опустились […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    05.06.2018 Грузооборот российского транспорта
    05.06.2018 НМТП остается в минусе
    04.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21
    04.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 21
    01.06.2018 Грузы РЖД
    31.05.2018 Перевалка пиломатериалов увеличится вдвое
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД