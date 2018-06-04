“K” Line приняла новый VLCC

“K” Line приняла новый танкер VLCC «Tedorigawa», построенный в Китае на верфи Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co, сообщили SeaNews в компании.

Судно будет работать под флагом Панамы, классификационное общество – ABS.

Как отмечают в “K” Line, потребление бункера на судне снижено в сравнении с конвенциональными VLCC компании на 20% за счет конструкции носовой части (без традиционного бульба), использования ультрадлинноходного низкооборотного главного дизельного двигателя и высокоэффективных винтов большого диаметра.

Основные технические характеристики судна: