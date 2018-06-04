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    • “K” Line приняла новый VLCC

    04.06.2018

    • “K” Line приняла новый танкер VLCC «Tedorigawa», построенный в Китае на верфи Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co, сообщили SeaNews в компании.

    Судно будет работать под флагом Панамы, классификационное общество – ABS.

    Как отмечают в “K” Line, потребление бункера на судне снижено в сравнении с конвенциональными VLCC компании на 20% за счет конструкции носовой части (без традиционного бульба), использования ультрадлинноходного низкооборотного главного дизельного двигателя и высокоэффективных винтов большого диаметра.

    Основные технические характеристики судна:

    • Длина – 339,5 м,
    • Ширина – 60 м,
    • Дедвейт – 311 979 тонн,
    • Осадка – 21 м,
    • Брутто-тоннаж – 161,5 тыс. тонн,
    • Вместимость танков – 350,4 тыс. куб. м.

     

     

     

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