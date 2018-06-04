“K” Line приняла новый VLCC

“K” Line приняла новый танкер VLCC «Tedorigawa», построенный в Китае на верфи Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co, сообщили SeaNews в компании.
Судно будет работать под флагом Панамы, классификационное общество – ABS.
Как отмечают в “K” Line, потребление бункера на судне снижено в сравнении с конвенциональными VLCC компании на 20% за счет конструкции носовой части (без традиционного бульба), использования ультрадлинноходного низкооборотного главного дизельного двигателя и высокоэффективных винтов большого диаметра.
Основные технические характеристики судна:
- Длина – 339,5 м,
- Ширина – 60 м,
- Дедвейт – 311 979 тонн,
- Осадка – 21 м,
- Брутто-тоннаж – 161,5 тыс. тонн,
- Вместимость танков – 350,4 тыс. куб. м.