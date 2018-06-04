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    • 83 контейнера смыло за борт

    04.06.2018

    • С контейнеровоза Yang Ming «YM Efficiency» смыло в штормовую погоду 83 контейнера. Еще 30 контейнеров упали на палубу и получили серьезные повреждения.

    Инцидент произошел в конце прошлой недели примерно в 100 милях от побережья Нового Южного Уэльса (Австралия). Как сообщает ABC News со ссылкой на Yang Ming Marine Transport Corp, никто из команды не пострадал, судно существенных повреждений не получило.

    По данным на 3 июня судно ожидало разрешения на постановку к причалу в Сиднее.

    Морские власти Австралии издали предупреждение мореплавателям.

    Добровольцы из местных жителей ведут сбор мусора – приливом на берег выносит хирургические маски, пеленки, гигиенические средства и товары.

    По информации Yang Ming, опасных грузов в контейнерах не было.

    Фото: скриншот из ролика BBC

     

     

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