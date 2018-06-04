Новое Положение о дипломировании на реке

По сообщению пресс-службы Росморречфлота, 2 июня вступило в силу новое Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания, утвержденное приказом Министерства транспорта РФ №87 от 12 марта 2018 г.

Соответствующее постановление Правительства РФ №593, признавшее утратившим силу действовавшее ранее постановление №349, было подписано 23 мая 2018 года.

Главной особенностью нового Положения является то, что членам экипажей судов можно дипломироваться по совмещенным должностях, например, капитан-механик.

Вторая новация в том, что выпускники образовательных организаций, реализующих образовательные программы по подготовке плавательного состава судов, могут дипломироваться без учета групп судов.

С текстом приказа можно ознакомиться в в файле ниже.

Приказ