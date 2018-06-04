Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новое Положение о дипломировании на реке

    04.06.2018

    • По сообщению пресс-службы Росморречфлота, 2 июня вступило в силу новое Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания, утвержденное приказом Министерства транспорта РФ №87 от 12 марта 2018 г.

    Соответствующее постановление Правительства РФ №593, признавшее утратившим силу действовавшее ранее постановление №349, было подписано 23 мая 2018 года.

    Главной особенностью нового Положения является то, что членам экипажей судов можно дипломироваться по совмещенным должностях, например, капитан-механик.

    Вторая новация в том, что выпускники образовательных организаций, реализующих образовательные программы по подготовке плавательного состава судов, могут дипломироваться без учета групп судов.

    С текстом приказа можно ознакомиться в в файле ниже.

    Приказ

     

     

     

    105
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    IMOДипломированиеМинистерство транспортаПроверка 09.02.2018 Круглый стол по дипломированию моряков
    8 февраля в Российском университете транспорта в рамках форума «Транспортное образование и наука» состоялся круглый стол «Современные вызовы […]
    0
    ДокументыОпасные грузыПортыПостановлениеПравилаФутбол 01.06.2018 Про опасные грузы и чемпионат мира
    Из перечня организаций, чья деятельность должна быть приостановлена на период проведения чемпионата, исключены организации, осуществляющие деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом, внутренним водным транспортом и морским транспортом опасных грузов, и организации, осуществляющие погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, на внутреннем водном транспорте и в морских портах.
    0
    IMOОграниченияПравила 06.02.2018 Сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию 
    На этой неделе в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне проходит сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee […]
    0
    ДокументыПравительствоРаспоряжениеТехнологииУголь 29.05.2018 Наилучшие доступные технологии для перевалки угля
    На сайте правительства опубликовано распоряжение от 24 мая 2018 года №968-р «О дополнении перечня областей применения наилучших доступных […]
    0
    ДокументыИнфраструктураМинистерство транспортаПортыПриказ 24.01.2018 Из чего состоит инфраструктура порта
    На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министерства транспорта Российской Федерации от 07.11.2017 № 475 «Об утверждении Перечня […]
    0
    Маломерные судаОлерский Виктор АлександровичПравилаРегата 23.05.2018 Уже упростили
    В.Олерский об упрощении законодательства для маломерных судов
    0
    ЗаконодательствоПравилаРоссийский флаг 12.04.2018 Медвежья услуга российским судовладельцам
    Если российский судовладелец приобретёт судно за границей или построит его на иностранной верфи, то каким образом он сможет перегнать судно без государственного флага в российский порт?
    0
    IMOБункерное топливоОграниченияПравила 14.02.2018 Поправки к MARPOL
    Подкомитет IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) согласовал проект поправок к Конвенции […]
    0
    IMOПравилаШиппингЭкология 10.04.2018 Сессия Комитета IMO по защите морской среды
    В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне 9 апреля начала работу 72-я сессия Комитета по защите морской среды […]
    0
    ДокументыПортыПроектСтратегияУкраина 11.01.2018 Новая украинская портовая стратегия
    Оптимистические и пессимистические сценарии, выход государства из стивидорного сектора и планы развития портов
    0
    ДипломированиеДокументыЗаконопроект 08.02.2018 Где будут выдавать дипломы морякам
    На официальном портале проектов нормативных и правовых актов опубликован законопроект, в котором правительству предлагается утвердить перечень из 16 […]
    0
    ДокументыЕАЭСТаможенная декларация 23.03.2018 Производители ЕАЭС гарантируют безопасность продукции
    На днях члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняли Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    04.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21
    04.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 21
    01.06.2018 Грузы РЖД
    31.05.2018 Перевалка пиломатериалов увеличится вдвое
    31.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22, 2018
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД