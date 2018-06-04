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    • Музей логистики – «Музейный флагман»

    04.06.2018

    • Музей логистики стал победителем конкурса профессионального мастерства «Музейный флагман» в номинации «Меняющийся музей – меняющиеся мы».

    Как рассказал SeaNews автор идеи, основатель и руководитель музея Максим Максимов, конкурс «Музейный флагман» учрежден в 2018 году и является однократным. Поэтому Музей логистики стал первым и единственным в истории победителем этого конкурса в номинации «Меняющийся музей – меняющиеся мы».

    Музей логистики смог принять участие в конкурсе благодаря тому, что в 2015 году стал победителем грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В.Потанина в номинации «Музейный старт».

    В 2017 году жюри конкурса признало проект Музея логистики одним из лучших реализованных. В рамках проекта было построено новое модульное здание музея из грузовых контейнеров. Это позволило в несколько раз увеличить аудитория музея. Музей приобрел новых партнеров, стал участником различных общественных и межмузейных мероприятий.

    Конкурс «Музейный флагман» проходил в трех номинациях: «Меняющийся музей – меняющийся я», «Меняющийся музей – меняющиеся мы» и «Меняющийся музей – меняющийся мир».

    В номинации «Меняющийся музей – меняющиеся мы» отмечались наиболее значимые достижения участника, произошедшие благодаря реализации проектов при поддержке фонда – внедрение и сохранение в деятельности музея инновационных моделей, подходов, инструментов и практик; расширение аудитории музея и состава его постоянных партнеров; изменение статуса или роли музея в профессиональном сообществе или в регионе.

    Всего на конкурс было подано 92 заявки из 38 регионов России. В номинации «Меняющийся музей – меняющиеся мы» Экспертный совет конкурса выбрал трех финалистов – помимо Музея логистики в финал вышли Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семёнково» и Музейной-выставочный центр (Находка, Приморский край). Коллеги Музея логистики по номинации являются неоднократными победителями конкурсов Фонда В.Потанина.

    Победители конкурса определялись открытым онлайн-голосованием. Всего за неделю в нем приняли участие 3639 человек. Музей логистики получил 807 голосов (41% голосов в своей номинации).

    Победителю номинации будет предоставлен грант в размере 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие музейной организации. Грант планируется потратить на строительство второй очереди музея и на расширение экспозиции, в том числе на создание новых экспонатов. Срок реализации проекта – 1 год.

    «Победа Музея логистики в данном конкурсе была бы невозможна без многочисленной поддержки наших друзей и коллег, – подчеркнул М.Максимов. – Музей логистики благодарит всех, кто нас поддержал, и в первую очередь, конечно же, наших основных партнеров – транспортно-экспедиторскую компанию «Модуль» и системного интегратора в области логистики, компанию «СОЛВО», без помощи которых Музей логистики не смог бы достичь таких успехов».

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