Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2018

На 22 неделе года спотовые ставки на Европейском направлении продолжили свой рост. На американском трейде ставки также пошли вверх.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 6,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,5%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 12,6%, на порты восточного побережья – на 8,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 15,1%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 2,8%.

Ставки на Южную Америку выросли по сравнению с 21 неделей года на 17,9%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии сохранились на уровне предыдущей недели. Ставки на Сингапур повысились на 8,5%. Спотовые ставки на Южную Корею сократились на 2,5%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.