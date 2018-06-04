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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2018

    04.06.2018

    • На 22 неделе года спотовые ставки на Европейском направлении продолжили свой рост. На американском трейде ставки также пошли вверх.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 6,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,5%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 12,6%, на порты восточного побережья – на 8,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 15,1%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 2,8%.

    Ставки на Южную Америку выросли по сравнению с 21 неделей года на 17,9%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии сохранились на уровне предыдущей недели. Ставки на Сингапур повысились на 8,5%. Спотовые ставки на Южную Корею сократились на 2,5%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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