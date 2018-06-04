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    • Зерно в контейнерах

    04.06.2018

    • «Евросиб СПб – транспортные системы» прорабатывает сервис по перевозке зерновых с использованием универсальных контейнеров.

    На пилотной стадии проекта планирует организовывать перевозки из Сибири на порты Дальнего Востока, что, отмечают в компании, открывает дополнительные возможности для экспорта зерновых в страны АТР, в первую очередь Китай, Корею, Японию. Как рассказали SeaNews в «Евросибе», рассматривается возможность транспортировки и через Владивосток, и через Восточный.

    Развитие проекта будет осуществляться с опорой на терминал «Евросиба» в Новосибирске, инфраструктура и техническое оснащение которого позволяют ежесуточно принимать и обрабатывать до двух контейнерных поездов. 

    Для затарки зерна в контейнеры потребуется специальное оборудование. Сейчас на стадии пилотного проекта рассматривается возможность затаривания как на терминале, так и у клиента. В дальнейшем при развитии таких перевозок технологию затаривания нужно будет внедрять в местах массового складирования зерна.

    «Затаривание зерна в контейнеры расширяет вариативность сервиса, – отмечают в компании. – Так, в портах перевалка зерна может производиться не только на балкеры, но и на суда-контейнеровозы, что позволяет свести к минимуму количество перевалок, соответственно, снизить сроки доставки и стоимость логистики. На сухих погранпереходах предусмотрена схема с перегрузкой контейнеров на другие платформы».

    Альтернативную экспортную логистику для зерна «Евросиб» разработал в связи с возрастающим спросом на перевозку зерновых в условиях сокращения парка специализированного подвижного состава по сроку службы в отсутствии масштабных планов по его восполнению.

    Зерно в контейнерах

    Бизнес-решение было представлено на совещании по регулированию рынка зерна в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области с участием представителей элеваторов, трейдеров и грузовладельцев. Проект «Евросиба» был признан целесообразным – он позволяет частично решить проблему дефицита парка и упростить выход российского зерна на зарубежные рынки.

    На начальном этапе «Евросиб» готов предоставить клиентам гарантии по стоимости комплексной перевозки за тонну груза. На таких условиях, в частности, заключено соглашение с ассоциацией «Первый зерновой кластер».

    Отвечая на вопрос SeaNews о том, насколько дороже будет перевозка зерна в контейнерах в сравнении с традиционным способом транспортировки, в компании сказали: «Экономика зерновоза и контейнера близка при условии, что услуга комплексная и отсутствует необходимость порожнего возврата. Поэтому страны АТР являются наиболее привлекательными в связи с тем, что там формируется контейнерный поток в сторону России и других стран».

    Тестовые отправки зерна в контейнерах запланированы на вторую половину июня.

    После завершения пилотной стадии проекта в зависимости от результатов планируется выходить и на другие экспортные направления, включая Балтику и Санкт-Петербург.

    Перспективные объемы перевозок, отмечают в компании, будут зависеть от контрактов сельхозпроизводителей и трейдеров с потребителями продукции.

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