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    • Дело Совкомфлота закрыто

    04.06.2018

    • 31 мая Верховный суд Великобритании вынес окончательное решение по делу «Совкомфлота» против Юрия Никитина и других соответчиков.

    Верховный суд принял решение отказать «Совкомфлоту» в апелляции.

    Как ранее сообщал SeaNews адвокат Майк Лакс, партнер юридической фирмы Lax & Co, представляющий в суде интересы Ю.Никитина, до этого в ноябре 2017 года «Совкомфлоту» отказал в удовлетворении апелляции Апелляционный суд.

    «Суд постановил отказать в апелляции, поскольку апелляция не затрагивает общественно значимых юридических вопросов, которые требуют рассмотрения в настоящее время, учитывая, что по делу уже было вынесено судебное решение, и оно рассматривалось апелляционной инстанцией», – говорится в решении Верховного суда.

    Как пояснил М.Лакс, принятое Верховным судом решение означает, что длившееся 12 лет судебное противостояние по делу Совкомфлота в Великобритании завершилось – дальнейшая апелляция невозможна. 

    Верховный суд также обязал истцов по апелляции оплатить расходы ответчиков.

    По информации М.Лакса, общая сумма выплат, которые должны получить ответчики, составляет порядка 75 млн долларов.

    SeaNews пока не располагает комментарием «Совкомфлота».

    Публикуем решение Верховного суда (в прилагаемом файле).

    Решение Верховного суда

     

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