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    • В Восточном смонтировали вагоноопрокидыватели

    04.06.2018

    • АО «Восточный Порт» завершило монтаж основных металлоконструкций двух тандемных вагоноопрокидывателей на Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

    По информации компании, для каждого вагоноопрокидывателя в наземной части строящегося закрытого комплекса, обеспечивающего экологически безопасную разгрузку угля, установлены: платформа с рельсами, которая вращается вместе с полувагоном на массивных кольцах диаметром 9 м; две привальные стенки, удерживающие вагон при наклоне на 160 градусов, 24 гидрозажима, обеспечивающие бережную выгрузку, не допуская повреждения подвижного состава.

    Как и на действующем специализированном угольном комплексе, закрытое здание вагоноопрокидывателей будет оснащено автоматизированными скоростными дверьми в местах входа и выхода полувагонов, системами аспирации и пылеподавления «сухой туман». Монтаж здания, включая установку систем очистки воздуха, планируется завершить в августе 2018 года.

    Подземная часть закрытого комплекса вагоноопрокидывателей уходит на глубину 17 м, что сопоставимо с высотой шестиэтажного дома. На верхнем уровне подземной части — непосредственно под каждым вагоноопрокидывателем — смонтированы по четыре приемных бункера, в которые с полувагонов ссыпается уголь. Далее он через подземные галереи длиной 142 м идет по закрытым внешним конвейерным линиям на склад. Здесь угольные штабели орошаются в автоматическом режиме пресной водой.

    Оборудование для закрытого комплекса вагоноопрокидывателей поставлено Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированной техникой Третьей очереди, шефмонтаж также ведется японской корпорацией. Стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн долларов.

    Строительство Третьей очереди специализированного угольного комплекса началось в 2012 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования, общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей.

    После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди АО «Восточный Порт» сможет увеличить грузооборот до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Как отмечают в компании, новый комплекс создаст более 500 дополнительных рабочих мест в Приморском крае, а налоговые отчисления порта в бюджеты разных уровней увеличатся до 6 млрд рублей в год.

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