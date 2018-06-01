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    • Центры электронного декларирования в ЮТУ

    01.06.2018

    • На этой неделе в Южном таможенном управлении состоялось заседание, на котором обсуждалось реформирование системы таможенных органов в регионе деятельности ЮТУ. 

    По информации ЮТУ, изменения будут происходить согласно утвержденному в начале этого года Минфином России плана мероприятий по реформированию системы таможенных органов на период с 2018 года по 2020 год, который предполагает создание региональных электронных таможен и центров электронного декларирования. 

    В частности, в структуре ЮТУ «дорожной картой» предусмотрено создание Южного таможенного поста центра электронного декларирования (ЦЭД) в Ростове-на-Дону и Новороссийского таможенного поста (ЦЭД) в Новороссийске. 

    В настоящее время в регионе деятельности ЮТУ функционирует три ЦЭД – в структуре Астраханской, Краснодарской и Ростовской таможен.

    Южный ЦЭД будет создан на базе Ростовского таможенного поста (ЦЭД) и подчинен Южной электронной таможне, Новороссийский ЦЭД – на базе Краснодарского таможенного поста (ЦЭД) и подчинен Новороссийской таможне. Иные существующие таможенные органы в структуре ЮТУ приобретут статус таможен и постов фактического контроля.

    Как поясняют в ЮТУ, «дорожной картой» предусмотрено завершение мероприятий по созданию Новороссийского ЦЭД в 2019 году, Южной электронной таможни и Южного ЦЭД – в 2020 году. Однако, учитывая, что работа по Новороссийскому ЦЭД идет с опережением установленных сроков, ожидается, что он начнет функционировать уже в сентябре 2018 года.

    Новороссийский ЦЭД будет специализироваться на оформление товаров, перемещаемых морским транспортом, Южный ЦЭД – на оформление товаров, перемещаемых иными видами транспорта.

    В планах ЮТУ – достичь увеличения к 2020 году доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных в ЦЭД, до 95 %. При этом целевой показатель в 2018 году должен составить 30%, в 2019 году – 60% и в 2020 году – 95%.

    По мнению таможни, реализация мероприятий «Дорожной карты» окажет положительное влияние на формирование благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности в регионе и в конечном итоге приведет к оптимизации использования трудовых и материальных ресурсов всех участников процесса.

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