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    • ФАС выписала КТСП штраф

    01.06.2018

    • 31 мая 2018 года Федеральная антимонопольная служба, ранее признавшая ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» виновным в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке перевалки контейнеров, вынесла решение о наложении на КТСП административного штрафа в размере 91,2 млн рублей, сообщили SeaNews в UCL Holding.

    «UCL Holding категорически не согласен с решением ФАС. В ходе разбирательства КТСП представил доказательства, объективно свидетельствующие о том, что компания не занимает доминирующего положения на рынке перевалки контейнеров и осуществляет свою деятельность в условиях высокой конкуренции», – говорится в сообщении группы.

    «Позиция UCL Holding об отсутствии у ФАС законных оснований к привлечению КТСП к ответственности (поскольку в части оказания услуг при перевалке контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга имеет место конкурентная среда), бесспорно подтверждается экспертными заключениями, подготовленными РЭУ им. Плеханова и Аналитическим центром при Правительстве РФ по заказу РСПП в рамках рассмотрения вопроса об исключении морских портов из реестра субъектов естественных монополий».

    Компания намерена оспорить решение ФАС в установленном законодательством порядке.

     

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