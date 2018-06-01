Рекорды Федерального Логистического Форума в Новосибирске 31 мая 2018 г.

31 мая 2018 г. в первом этапе Федерального Логистического Форума приняли участие 125 представителей торговых и производственных компаний уровня руководителей логистических и смежных подразделений1. На Форум приехали топовые компании Новосибирской, Омской, Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края. Проведение первого этапа Форума стало не случайным – город третий в стране по количеству жителей и третий же по ВГП в стране! В рейтинге крупнейших по экономике городов — столиц регионов России за 2015 год, Новосибирск занял 5 место.

Участники отметили, что это Федеральный Логистический Форум наиболее значимое и масштабное событие за последние годы. В программе Форума выступили 18 федеральных и международных лидеров в области логистики и управления цепями поставок.

Высокий статус Форума подтвержден также местом проведения – одна из лучших бизнес площадок Новосибирска – отель Domina Hotel и освещением работы в более чем 120 СМИ.

Форум, стал отличной площадкой для встречи профессионалов и позволил получить его участникам доступ как к прорывным технологиям и лучшей практике отрасли, так и подготовится к заключению контрактов, связанных с логистическими процессами, поставками систем и оборудования. Такие соглашения у участников Форума достигнуты с компаниями ПрофМаркетСиб, TESLA TEC, Прайд-А, Здравмедтех, Новосибскладсервис, Соверен, Кузбассуголь и др.

Следующий этап Форума пройдет 13 июля в Казани в бизнес-отеле «Казанская Ривьера».

Подробнее об участии в Форуме www.logforum.ru

Оргкомитет Федерального Логистического Форума – Координационный совет по логистике

тел. 7 (495) 763-91-95 | logist@ec-logistics.ru

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