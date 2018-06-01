Про опасные грузы и чемпионат мира

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2018 № 597 «О внесении изменений в перечень опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, расположенных в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, деятельность которых приостанавливается на период введения указанных мер».

Из перечня организаций, деятельность которых приостанавливается на время проведения чемпионата мира по футболу, исключаются:

Организации, в которых используются вещества, включенные в федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (за исключением случая, если указанные вещества используются в медицинских целях).

организации, осуществляющие деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом, внутренним водным транспортом и морским транспортом опасных грузов.

организации, осуществляющие погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, на внутреннем водном транспорте и в морских портах.

организации, в которых используются потенциально опасные химические и биологические вещества, а также организации, занимающиеся перевозками опасных грузов на ж/д, внутреннем водном и морском транспорте и соответствующими погрузочно-разгрузочными работами.

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Постановление