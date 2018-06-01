Отписка вместо новой технологии государственного контроля

Своим мнение о новом проекте Минтранса по изменению Типовой схемы в морских пунктах пропуска поделился Владимир Коростелев, представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России, член рабочей группы НПИ АСИ «Совершенствование таможенного администрирования»

Вступивший в силу 1 января 2018 года новый Таможенный кодекс ЕАЭС ввел в действие новые возможности для государственных контрольных органов: в соответствии с требованиями Кодекса перевозчики обязаны уведомить таможенные органы о прибытии товаров (на морском транспорте – транспортных средств, грузов) в форме электронного документа. Теперь морские перевозчики все сведения о прибытии и убытии судна могут передать в таможенные органы не в бумажной, а в электронной форме, к тому же подписанной электронной подписью.

Положительно, что и иные государственные контрольные органы в морских пунктах пропуска также могут получить из таможни указанные электронные документы, переданные перевозчиками, и использовать их для других видов государственного контроля (пограничный, санитарно-карантинный и др.). Это предусмотрено положениями Решений Коллегии ЕЭК по предварительному информированию, разрабатываемых в дополнение к новому Таможенному кодексу.

Таким образом, в 2018 году открылись новые возможности для полной отмены бумажных документов, представляемых перевозчиками в морском пункте пропуска. Можно полностью изменить технологию работы государственных контрольных органов в морских портах, перестать передавать бумажные документы между офисами для простановки штампов «выгрузка разрешена» и копировать безумное количество коносаментов (по три экземпляра на каждый контейнер), заверенных подписью морского агента, сократить трудозатраты, количество чиновников (проверяющих), сохранить лес (сырье для бумаги) и бюджетные средства.

Но для этого должна быть разработана новая сквозная технология государственного контроля в морских (речных, озерных) пунктах пропуска на основе проверки электронных, а не бумажных документов, прописанная в Типовой схеме (приказ Минтранса №247).

И весь прошлый 2017 год на совещаниях в Минфине России представителей морских перевозчиков (Ассоциации морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России) уверяли, что Минтрансу России поставлена задача полностью изменить технологию государственного контроля в морских пунктах пропуска на основе применения электронных документов.

И вот 25 мая 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован для оценки регулирующего воздействия проект приказа Минтранса России об «Изменениях, вносимых в Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 декабря 2009 года №247 – http://regulation.gov.ru/projects#npa=81037

В проекте приказа прописано внесение изменений в пункты 6, 9, 19, 21, 23 и 24 Типовой схемы (приказ Минтранса №247), регламентирующие использование государственными контрольными органами, капитаном порта, судовладельцами и уполномоченными ими лицами «разработанного ФТС России комплекса программных средств «Портал «Морской порт».

Все процедуры проверки бумажных документов («государственный контроль на борту судна») так называемой «Комиссией» оставлены без изменения!

Бумажным документам в морских пунктах пропуска ничто не угрожает!

Бюрократические процедуры сохранены!

«Человеческий фактор» (суть – коррупционная составляющая) сохраняется.

По сути, единственное, что подверглось изменению в Типовой схеме, – это техническое дополнение слов «электронные средства» ссылкой «Портал «Морской порт».

Эксперимент с использованием комплекса программных средств «Портал «Морской порт» в морских портах Усть-Луга, Новороссийск, Восточный, состоявшийся в 2015 году в соответствии с пунктом 19 Дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации №1125-р от 29 июня 2012 года, показал:

Применение портала не привело к упрощению административных формальностей – к отмене бумажных документов.

Применение портала не улучшило межведомственное взаимодействие в морском пункте пропуска. Администрация морских портов продолжает использовать собственные системы информирования, пограничные органы принимают информацию от перевозчиков только на бумажных носителях (по факсу).

Логика работы портала требует многочасовой работы по ручному вводу информации через web-интерфейс. В портале не реализованы прием и обработка сообщений электронного обмена данными в международном стандарте ЭДИФАКТ ООН (SMDG, PROTECT), которые получают информационные системы морских перевозчиков и контейнерных терминалов.

В октябре 2015 года рабочей группой АСИ «Совершенствование таможенного администрирования» до ФТС России был доведен перечень недостатков, которые должны были быть устранены при внедрении портала во всех морских портах. Предложения АСИ не были приняты ФТС России во внимание, как и не были предприняты действия по их реализации. ФТС России приступила к массовому развертыванию комплексов программных средств «Портал «Морской порт» в российских портах на основании внутренних приказов от 11 декабря 2015 г. № 2536, от 8 апреля 2016 г. № 704, от 8 июня 2016 г. № 1140.

В сентябре 2016 года по обращению Комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Российского союза промышленников и предпринимателей в Минфине России состоялось совещание по вопросу функционирования комплекса программных средств ФТС России «Портал Морской порт». На совещании было отмечено, что морские перевозчики рассматривают необходимость применения «Портала «Морской порт» как дополнительное обременение. С появлением «Портала «Морской порт» в морских портах административные процедуры государственного контроля не изменились, бумажный документооборот сохранился в неизменности, возросло количество информационных систем, в которые морские перевозчики обязаны вводить информацию, отвлекая на это значительное время и ресурсы.

Присутствовавший на совещании в Минфине России заместитель руководителя ФТС России пообещал «до 1 октября 2016 года» собрать все заинтересованные стороны на специальное совещание и обсудить недостатки портала, однако своего обещания не выполнил.

Необходимость доработки «Портала «Морской порт» обсуждалась в Минфине России при участии ФТС России, АСИ и представителей ассоциаций морских агентов в 2017 году. При этом по просьбе Минфина России ассоциациями морских агентов были представлены направления доработки «Портала «Морской порт».

По предложению ассоциаций, модернизации «Портала «Морской порт» должна предшествовать разработка ФТС совместно с другими государственными контрольными органами сквозной технологии государственного (таможенного) контроля транспортных средств и грузов и таможенного оформления товарных партий, прибывающих и убывающих морским транспортом, на основе полного отказа от бумажного документооборота и перехода на электронный обмен данными между информационными системами перевозчиков и таможенных органов. Описание сквозной технологии должно состоять из разделов «как есть» и «как будет». И лишь затем должен быть разработан новый функционал комплекса программных средств «Портал «Морской порт».

Указанный функционал должен быть описан исходя из реализации программным комплексом вновь разработанной технологи таможенного контроля и таможенного оформления на основе электронного обмена данными и нормативно-правовых документов (Решений Коллегии ЕЭК), регламентирующих предварительное информирование таможенных органов, которые в настоящее время находятся в процессе поэтапной разработки и утверждения (из пяти документов разработаны и приняты два).

К сожалению, до настоящего времени ни морские перевозчики, ни другие участники ВЭД не проинформированы, внесены ли требуемые изменения в алгоритмы функционирования комплекса программных средств ФТС России «Портал «Морской порт», а проект изменений в Приказ Минтранса России №247 с участниками транспортного рынка предварительно не обсуждался.

Похоже, Минтранс России с задачей существенного изменения Типовой схемы государственного контроля не справился. Вместо сущностных изменений технологии государственного контроля в проекте изменений Приказа №247 в режиме редакторской правки проведена замена отдельных слов с целью упоминания «Портала «Морской порт» со всеми его известными недостатками и недоработками.

Проект приказа

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