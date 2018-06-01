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    • Новая опция для СПГ-бункеровки в Гетеборге

    01.06.2018

    • Бункеровка судов сжиженным природным газом в Гетеборге будет возможна непосредственно с причала – в августе планируется запустить новый бункерный терминал на 519 причале.

    Оператором терминала и поставщиком СПГ будет Swedegas. Доставка СПГ на терминал будет осуществляться автоцистернами либо в танк-контейнерах, на суда СПГ будет подаваться по трубопроводу.

    С запуском нового терминала суда, работающие на СПГ, смогут бункероваться в Гетеборге одним из трех способов – «с колес», с борта на борт и с причала.

    Как отмечают в порту, спрос на бункеровку сжиженным газом растет. Первая бункерная операция с СПГ прошла в Гетеборге осенью 2016 года. В 2017 году судозаходы в порт совершило 111 судов, работающих на СПГ. В январе-апреля 2018 года было выполнено 44 бункеровки СПГ.

     

     

     

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