Новая опция для СПГ-бункеровки в Гетеборге

Бункеровка судов сжиженным природным газом в Гетеборге будет возможна непосредственно с причала – в августе планируется запустить новый бункерный терминал на 519 причале.

Оператором терминала и поставщиком СПГ будет Swedegas. Доставка СПГ на терминал будет осуществляться автоцистернами либо в танк-контейнерах, на суда СПГ будет подаваться по трубопроводу.

С запуском нового терминала суда, работающие на СПГ, смогут бункероваться в Гетеборге одним из трех способов – «с колес», с борта на борт и с причала.

Как отмечают в порту, спрос на бункеровку сжиженным газом растет. Первая бункерная операция с СПГ прошла в Гетеборге осенью 2016 года. В 2017 году судозаходы в порт совершило 111 судов, работающих на СПГ. В январе-апреля 2018 года было выполнено 44 бункеровки СПГ.