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    • Крымский транспортный форум: новый драйвер развития крымских портов

    01.06.2018

    • 28 — 29 июня 2018 года в Алуште состоится Пятый юбилейный Крымский транспортный форум. Оргкомитет мероприятия представляет нового спикера Форума.

    Алексей Волков, генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты», выступит на Форуме с докладом о состоянии дел и о реализации Концепции развития крымских морских портов до 2030 года.

    Спикер обозначит проблемы антикризисного управления портовым хозяйством полуострова. Расскажет о том, как Крымский мост повлияет на портовую отрасль Крыма, осветит перспективы Керченской переправы и многих других проектов.   

    «В Минэкономразвития РФ находится проект Концепции развития портового хозяйства Крымского полуострова до 2030г. Данный проект носит название «Крымская марина», в котором значительное внимание уделено формированию сети яхтенных марин в портах Крыма, — отмечает Алексей Волков. — Данный проект разработан, исходя из перспективы роста туристических потоков в условиях запуска моста, и имеет большие перспективы, но потребует весомых вложений инвесторов для развития припортовой инфраструктуры, которая является ключевой и прибыльной. На это уйдут годы. Для себя и команды ставлю задачу сохранить порты Крыма в их функционале с перевалкой грузов, специализацией по регионам, поэтому планируем обосновать реконструкцию грузовых причалов, параллельно с пассажирскими. Морским пассажирским перевозкам, как альтернативе перегруженным дорогам полуострова, уделим особое внимание и обновим флот в Ялте, Феодосии и Евпатории до 2030 г. полностью. Эффективное использование имущества портов — одна их основных задач новой команды». 

    Безусловно, санкционный режим, дефицит флота, отсутствие стабильных и достаточных грузопотоков и финансовые трудности препятствуют, по мнению эксперта, развитию портовой инфраструктуры и флота. Потребуется и реорганизация предприятия и оптимизация затрат, и многое другое, о чем спикер подробнее расскажет на самом Форуме.  

    «Я участвую в данном мероприятии с 1-го Крымского транспортного форума и ни один не пропустил, — говорит Алексей Волков. — Каждый раз в новом статусе, и, не отклоняясь от цели, которую удалось достигнуть. Для меня Пятый Крымский транспортный форум — особенный, не только потому, что он юбилейный, но и потому, что сейчас мне оказано огромное доверие руководством Республики Крым и коллективом предприятия представлять здесь Крымские морские порты, сохранить портовое хозяйство полуострова и привлечь новых партнеров. Наиболее ценным для данного Форума является его ориентация на Крым, на признание существующих проблем и поиск решений, поиск партнеров, поиск грузовой базы, поиск будущего портов полуострова. От себя хочу пожелать Оргкомитету Форума: продолжайте, развивайтесь и поддерживайте Крым!» 

    Присоединяйтесь и Вы к диалогу на V Крымском транспортном форуме, который пройдет в Алуште в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa 28 — 29 июня 2018 года. 

    NB! Напоминаем, что скоро заканчивается период льготной регистрации на форум, — после 31 мая 2018 года стоимость регистрации на форум повышается. Спешите зарегистрироваться по прежней цене!

    Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: 

    • в Москве +7 (495) 646-01-51,
    • в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.

    До встречи на Крымском транспортном форуме!

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