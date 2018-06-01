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    • Грузы РЖД

    01.06.2018

    • Погрузка на сети РЖД за 5 месяцев 2018 года увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 534,9 млн тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля увеличились на 5% и составили 156,8 млн тонн. 

    Погрузка железной и марганцевой руды выросла – на 3,7% до 46,8 млн тонн, черных металлов – на 11% до 33 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 6,3% до 25,3 млн тонн, лесных грузов – на 2,6% до 19,6 млн тонн. Объем погрузки зерна составил 12,3 млн тонн, что на 51,8% больше уровня прошлого года. Погрузка химикатов и соды за январь-май этого года составила 11,3 млн тонн – на 2,4% больше показателя 2017 года.

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено на 0,2% меньше, чем за 5 месяца 2017 года – 98,8 млн тонн. Погрузка строительных грузов снизилась на 1,4% до 51,9 млн тонн, 

    Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 1,2% меньше, чем за 5 месяцев 2017 года – их объем составил 14,4 млн тонн. Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 3,2% до 8,2 млн тонн и лома черных металлов – минус 4,8% до 5,3 млн тонн. Погрузка цемента за отчетный период снизилась на 4,1%, составив 9,2 млн тонн. Кокса было погружено 4,5 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем за январь-май 2017 года.

       

    Погрузка на сети РЖД за май 2018 года составила 110,3 млн тонн. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года и на 1,3% больше показателя апреля этого года.

    Грузооборот за январь-май 2018 года составил 1071,2 млрд тарифных т/км (+4,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1364,9 млрд т/км (+4,4%).

    В мае грузооборот на сети РЖД вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 218,8 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на тот же процент – 4,4% – до 277,8 млрд т/км.

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