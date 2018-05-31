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    • Frontline закрыл квартал с убытком

    31.05.2018

    • Frontline опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

    Выручка сократилась на 4,2% до 169,6 млн долларов.

    Операционная прибыль упала в 14,7 раза до 2,3 млн долларов.

    Чистый убыток составил 13,6 млн долларов против чистой прибыли 27,1 млн долларов за первый квартал 2017 года.

    Как отмечают в компании, имевший в течение последних двух лет рост тоннажа глобального танкерного флота продолжился с в 2018 году. С начала года было сдано 13 VLCC, еще 43 судна этого типоразмера должны быть сданы в течение года. Даже с учетом того, что сдача части этих заказов может быть перенесена на 2019 год, в этом году можно ожидать сдачи 40-45 судов. Для сравнения, в 2017 году было сдано 50 VLCC, в 2016 – 47.

    При этом в 2018 году существенно выросли темпы списания, на сегодня было утилизировано 22 VLCC. Высокие цены, предлагаемые за утилизируемые суда, в сочетании с низкими фрахтовыми ставками, стимулируют списание старого тоннажа. Если темпы списания сохранятся, то по итогам 2018 года танкерный флот сократится. Однако для того, чтобы танкерный рынок пришел в состояние равновесия, потребуется время.

    Сокращение добычи нефти привело в конечном счете к снижению спроса на танкерные перевозки. Соответственно, уровень ставок снизился – и во втором квартале Frontline ожидает продолжения снижения.

     

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