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    • Чем силен порт

    31.05.2018

    • «Порт силен настолько, насколько сильны его связи с hinterland’ом». Такое мнение высказал, выступая сегодня на 15-й конференции ESPO, CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

    «Европе, чтобы обеспечить процветание экономики и занятость населения, жизненно необходима надежная транспортная инфраструктура на подходах к портам и портово-индустриальным комплексам», – подчеркнул он.

    Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, А.Кастелейн призвал Евросоюз при долгосрочном планировании бюджета выделять больше финансовых ресурсов для инвестирования в инфраструктуру.

    Он также привлек внимание собравшихся к вызовам, связанным с геополиткой, цифровизацией и переходу на чистые источники энергии.

    Как решаются эти вопросы в Роттердаме, каковы долгосрочные приоритеты развития и стратегические цели порта и на что Администрация порта направляет инвестиции, российские участники рынка могут узнать из первых рук на конференции High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года.

    Приглашаем принять участие в мероприятии. 

     

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