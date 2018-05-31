Чем силен порт

«Порт силен настолько, насколько сильны его связи с hinterland’ом». Такое мнение высказал, выступая сегодня на 15-й конференции ESPO, CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

«Европе, чтобы обеспечить процветание экономики и занятость населения, жизненно необходима надежная транспортная инфраструктура на подходах к портам и портово-индустриальным комплексам», – подчеркнул он.

Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, А.Кастелейн призвал Евросоюз при долгосрочном планировании бюджета выделять больше финансовых ресурсов для инвестирования в инфраструктуру.

Он также привлек внимание собравшихся к вызовам, связанным с геополиткой, цифровизацией и переходу на чистые источники энергии.

Как решаются эти вопросы в Роттердаме, каковы долгосрочные приоритеты развития и стратегические цели порта и на что Администрация порта направляет инвестиции, российские участники рынка могут узнать из первых рук на конференции High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года.

Приглашаем принять участие в мероприятии.