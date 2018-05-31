Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22, 2018

    31.05.2018
  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМарт 26.03.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2018
    На 13 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ПогрузкаРЖДФевральЯнварь 01.03.2018 Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД в январе-феврале 2018 года увеличилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года […]
    0
    2018ZimМартФевральФинансыЯнварь 25.05.2018 Убытки Zim выросли
    Zim опубликовал финансовые показатели за первый квартал. Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок вырос на 16,7% до […]
    0
    2018ИмпортТНПФевральЭкспортЯнварь 25.04.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 13,2 млн пар, что на […]
    0
    2018Лесные грузыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 15.03.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2018 года составил 1,39 млн кубометров — на […]
    0
    2018АвтоимпортАвтоэкспортФевральЯнварь 17.04.2018 Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января-февраля текущего года составил 9,5 тыс. единиц – это на 4,4% больше, […]
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноФевраль 16.02.2018 Безработные контейнеровозы
    Линии подготовились к китайскому Новому году, обеспечив вполне достаточную вместимость.  Поскольку в Китае в ближайшие недели будет затишье, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМарт 05.03.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2018
    Цены на бункерное топливо пошли вниз
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 19.01.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 2
    На 2 неделе года изменились фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 19.04.2018 Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2018 года составил 9,7 млн TEU. Это на 3,7% больше аналогичного периода […]
    0
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньЛинииМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 10.01.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2017 года составил 147,7 млн TEU, что на 5% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    31.05.2018 Перевалка пиломатериалов увеличится вдвое
    31.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22, 2018
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20
    24.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21, 2018
    24.05.2018 Стратегическое планирование – важнейшее направление
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД