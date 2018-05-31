Украинская Национальная транспортная стратегия

Кабинет министров Украины на своем заседании 30 мая одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года «Drive Ukraine 2030».

Как сообщает Администрация морских портов Украины, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Стратегию программным документом, который будет определять развитие транспортной и инфраструктурной отраслей ближайшие 12 лет:

«Да, документ является достаточно модерновым и направленным не только на решение проблем современности, а на создание новой инфраструктурной реальности. Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и «большая инфраструктурная революция» могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подхода».

По словам В.Омеляна, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Он отметил, что над документом работала сильная команда из европейских экспертов и консультантов, сотрудников Министерства и офиса поддержки реформ.

«Мы должны выйти из-за пределов внутриукраинского мышления и ставить перед собой глобальные цели. Стратегия 2030 – это не про транспорт. Стратегия 2030 – о модерной Украине, о развитом сильном государстве, о людях, для которых мы создали лучшее. Потому что это – наша обязанность. И наша работа», – добавил В.Омелян – «Drive Ukraine 2030» – превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применению новейших технологий. Drive Ukraine 2030 — цифровая инфраструктура, безопасность на транспорте, беспилотные автомобили, транспортные коридоры, единая транспортная и инфраструктурная сеть с Европейским Союзом».

На фото – слайд из презентации Стратегии.