Транзит по Керчь-Еникальскому каналу

По итогам 5 месяцев этого года в акватории Керченского пролива проследовало более 18,6 тыс. судов, на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В том числе транзит судов по Керчь-Еникальскому каналу в январе-мае 2018 года вырос на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 11 702 прохода. При этом под наблюдением системы управления движением судов (СУДС) Керчь Керченского управления Крымского филиала ФГУП «Росморпорт» с севера на юг, из Азовского моря в Черное, за 5 месяцев по каналу проследовали 5 946 судов, в обратном направлении – 5 756 судов.

Для сравнения, по итогам 2017 года транзит судов по Керчь-Еникальскому каналу составил 19 тыс. 034 проходов , что на 25,4% больше итогов 2016 года.

Транзит судов по Таманскому судоходному пути, находящемуся под наблюдением СУДС Керченского пролива Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», за январь-май текущего года составил 6 906 проходов. Это на 9% больше, чем за 5 месяцев 2017 года.