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    • Самые богатые судовладельцы

    31.05.2018

    • В преддверии «Посейдонии», которая открывается на следующей неделе в Афинах, аналитики VesselsValue подготовили аналитическую выборку по греческому флоту и судовладельцам.

    Греческие компании по-прежнему контролируют самый дорогой флот мира – его суммарную стоимость VesselsValue оценивает в 99,82 млрд долларов.

    У греческих судовладельцев и самый дорогой портфель заказов – за период, прошедшей с предыдущей «Посейдонии», они заказали новых судов на сумму 8,92 млрд долларов. На втором месте по стоимости заказов японские судовладельцы (7,7 млрд долларов), на третьем – китайские (6,58 млрд долларов).

    Греческие судовладельцы также стали самыми крупными покупателями судов на вторичном рынке + всего ими было приобретено 582 судна суммарным брутто-тоннажом 26,2 млн тонн на 8,53 млрд долларов.

    Самое дорогое судно в греческом флоте – это СПГ-танкер «Федор Литке», стоимость которого VesselsValue оценивает в 27,54 млн долларов. Напомним, владельцем и оператором является Dynagas, после сдачи в 2017 году газовоз, работающий под флагом Кипра, задействован на транспортировке сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ».

    Самые богатые греческие судовладельцы, по данным VesselsValue, – Яннис Ангеликуссис (123 судна стоимостью 7,6 млрд долларов, основной судоходный актив – Angelicoussis Shipping Group, в которую входят Maran Gas, Maran Tankers Management, Anangel Maritime Services), Георгиос Эконому (142 судна, 7,17 млрд долларов, DryShips), Георгиос Прокопиу (119 судов, 5,63 млрд долларов, Dynacom Tankers, Sea Traders и Dynagas), Петрос Ливанос (21 судно, 2,7 млрд долларов, Ceres Shipping) и Николас Мартинос (86 судов, 2,49 млрд долларов, Thenamaris).

     

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