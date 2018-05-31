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    • Пожар у берегов Бразилии

    31.05.2018

    • Один из самых больших в мире балкеров, «Stellar Samba» дедвейтом 289,7 тыс. тонн пострадал от пожара у берегов Бразилии.

    По данным gCaptain, возгорание произошло в машинном отделении 26 мая. Никто не пострадал. Команда смогла потушить пожар, но судно потеряло ход и дрейфует примерно в 100 милях от Сан-Луиса.

    Сообщается, что оператор судна, южнокорейская Polaris Shipping, направила к аварийному судну буксир, который при необходимости сможет отвести судно в порт, если экипажу не удастся запустить машину.

    К месту аварии направлен также корабль ВМФ Бразилии.

    «Stellar Samba» в свое время была конвертирована в балкер из нефтеналивного танкера. Ее систершип «Stellar Daisy» в марте прошлого года затонул в Южной Атлантике, погибли 22 человека.

    После гибели судна Polaris Shipping провел проверку конструктивной целостности всех своих балкеров, переоборудованных из танкеров, в результате на двух судах были обнаружены трещины корпуса.

    На фото – «Stellar Samba» в бытность еще танкером и под старым именем

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