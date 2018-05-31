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    • Перевалка пиломатериалов увеличится вдвое

    31.05.2018

    • Иранская компания Arian Said Industrial Group планируется начать перевалку лесоматериала через порты Астраханской области и, в перспективе, организовать первичную переработку лесных грузов.

    Такие намерения озвучил в ходе встречи с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным генеральный директор компании Али Саиди, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области. 

    В случае реализации проекта оборот пиломатериалов через Астраханскую область может увеличиться вдвое. По итогам прошлого года, отмечают в администрации, этот грузопоток составил 684,4 тыс. кубометров. 

    Arian Said Industrial Group специализируется на производстве древесно-волокнистых плит и плит из волокон древесины средней плотности. Основные заводы компании сосредоточены в северных провинциях Гилян и Мазандаран, суммарная производительность этих четырёх заводов составляет 1 млн куб. м плиточной продукции в год. Вырабатываемые ДВП и МДФ используются для производства напольных покрытий и мебели на севере Ирана. 

    Компания намерена переходить на широкое использование российского сырья. Для этого она провела переговоры с бизнесом Астрахани, Костромской и Ивановской областей. В частности, из Костромской и Ивановской областей иранцы намерены закупать и экспедировать водным путем в Астраханскую область так называемый берёзовый баланс — верхушки лиственных пород деревьев и кривых стволов. А на территории одного из портов Астраханской области предполагается организовать производство щепы из этого баланса. Под этот проект в России зарегистрирована транспортно-экспедиторская компания «Каспиан Лог» с иранским капиталом. Сейчас ее офис работает в Костромской области, но впоследствии будет переведен в Астрахань.

    По итогам переговоров в Астрахани Arian Said Industrial Group запланировала произвести пробные поставки лесоматериала через три порта – «Армада», «Зюйд-Вест» и «Астраханский порт». По итогам тестовых отправок иранская компания должна выбрать одного стивидора, чтобы доставить туда из Ирана оборудование и открыть там производственный участок. Продукцию будут отправлять по Каспийскому морю в Энзели и Амирабад.

    А.Жилкин обязал министерство международных и внешнеэкономических связей и министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области оказать проекту максимальное содействие.

    По данным SeaNews, за январь-апрель этого года перевалка лесных грузов через Астрахань, включая МТП Оля, составил 107,1 тыс. тонн (+0,8% к показателю за 4 месяца 2017 года).

    Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

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