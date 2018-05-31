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    • Новый начальник КрасЖД

    31.05.2018

    • 31 мая в Красноярске первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек на совещании с коллективом Красноярской железной дороги с участием спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова представил нового начальника КрасЖД Вадима Владимирова.

    По информации пресс-службы РЖД, смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Владимира Рейнгардта, который возглавлял КрасЖД более 11 лет.

    В.Владимиров окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

    Трудовой путь начал в должности помощника машиниста электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги.

    С 2005 года занимал должность первого заместителя начальника Иркутского отделения ВСЖД, с 2015 года – первого заместителя начальника ВСЖД.

     

     

     

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