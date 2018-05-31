Кому выгоден перенос порта

В продолжение дискуссии о переносе Большого порта Санкт-Петербург и пользе этого проекта для участников рынка, начатой FM Logistic, свое мнение высказали в логистической компании «Даксер».

Никита Карагодин, руководитель Санкт-Петербургского подразделения логистической компании «ДАКСЕР»:

Совсем недавно власти Санкт-Петербурга анонсировали перенос Большого порта Санкт-Петербурга за черту города. Он будет размещен на территории порта Бронка в Ломоносовском районе Ленобласти. Сейчас не совсем понятно, на кого лягут расходы, связанные с перемещением инфраструктуры. Это очень масштабный проект, поэтому стоимость переноса инфраструктуры и освоения освободившихся площадей должна быть точно просчитана.

Перенос порта обусловлен, скорее всего, экономической выгодой от освободившихся участков у Финского залива и Невы. Это прибрежные зоны, поэтому могу предположить, что они будут отданы под строительство недвижимости. А если учесть, что коммерческие и жилые площади на этих участках будут «видовыми», то они станут более чем ликвидными.

Перенос Большого порта Санкт-Петербурга за черту города может положительно сказаться на судоходных линиях, так как в порту Бронка более современное оборудование и развитая инфраструктура, а в черте самого города сократится количество грузового транспорта. Однако переезд может повлечь увеличение стоимости портовых операций и ухудшение условий по хранению контейнеров в пределах порта, так как отсутствует конкуренция.

Наша компания сотрудничает со многими морскими линиями, которые заходят на все районы Большого порта Санкт-Петербург.

У каждого терминала есть свои особенности по условиям работы, например, алгоритм оформления визитов на ввоз и вывоз контейнеров, график работы (технологические перерывы), условия по свободному периоду хранения грузов на терминалах также отличаются.

Объединение и перемещение всех операторов порта в границах терминала Бронка будет означать для всех участников морских перевозок, в том числе и экспедиторов, необходимость пересмотра и оптимизации логистики, документооборота и, возможно, локации офисов.

Сейчас многих волнуют тарифы и условия работы на объединенном терминале. Пока нет информации о том, какая будет политика образования цен для разных морских линий, будет ли на терминале несколько стивидорных компаний или нет.

В любом случае обострится конкуренция между линиями и экспедиторами, так как возможно, что на рынке будет один сервис (терминальных портовых услуг по единым тарифам), который нужно будет предлагать клиентам-участникам ВЭД.

В связи с вышесказанным, очевидные преимущества для экспедиторских компаний данный проект вряд ли сможет принести.