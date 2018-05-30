«Maersk Honam» хотят отремонтировать

27 мая контейнеровоз «Maersk Honam», пострадавший от пожара, 27 мая встал под выгрузку к причалу в порту Джебель-Али.

Как сообщает gCaptain со ссылкой на Maersk Line, выгрузка неповрежденных контейнеров должна занять четыре-шесть дней.

«Состояние судна подлежит дальнейшей оценке. В сложившейся ситуации, мы намерены отремонтировать судно», – цитирует gCaptain Maersk.

Напомним, пожар на «Maersk Honam», в результате которого погибло пятеро членов экипажа, возник 6 марта, когда судно совершало переход в Аравийском море.

На якорную стоянку Джебель-Али судно привели в двадцатых числах апреля.

По данным Maersk, на борту находилось 7860 контейнеров (12 416 TEU). Сообщается, что произошла полная гибель контейнеров, находившихся в передних трюмах №№1-3. Контейнеры, находившиеся в кормовой части, получили существенные повреждения. Maersk объявил general average.