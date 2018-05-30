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    • Чукотская навигация FESCO

    30.05.2018

    • Транспортная группа FESCO 1 июня начинает ежегодные сезонные перевозки в порты Чукотского автономного округа Анадырь и Эгвекинот в рамках линейного сервиса «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (ФАДЛ).

    По информации группы, первое судно навигации 2018 года, универсальный сухогруз «ФЕСКО Посьет», встанет под погрузку во Владивостокском морском торговом порту 31 мая 2018 года. Это на неделю раньше, чем в предыдущие годы.

    Как отмечают в компании, раннее начало навигации призвано обеспечить комфортное качество сервиса для клиентов с учетом потребности в срочных отправках.

    На сервисе ФАДЛ осуществляются регулярные перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов.

    На линии работает два судна, навигация продолжается с июня по октябрь.

    В 2017 году объем перевозок FESCO на маршруте Владивосток — Анадырь — Эгвекинот – Владивосток составил 1 524 TEU.

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