Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало неаудированную промежуточную отчетность по МСФО за первый квартал 2018 года.

Выручка выросла на 17,3% и составила 16,5 млрд рублей. Скорректированная выручка (за вычетом стоимости услуг соисполнителей) увеличилась на 10,5% до 6,7 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 5,3%.

Показатель EBITDA составил 2,4 млрд рублей, что на 9,9% выше аналогичного периода 2017 года, скорректированная рентабельность EBITDA осталась на уровне 35,4%, что соответствует показателю прошлого года.

Чистая прибыль выросла на 7,5% и составила 1,2 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли в текущем году практически не изменилась и составила 17,2%.

Операционные расходы выросли на 17,9% до 15,05 млрд рублей.

По состоянию на 31 марта 2018 года размер активов компании увеличился до 61,7 млрд рублей, валовый долг составил 11,06 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений) – 372 млн рублей.