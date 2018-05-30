Первый в мире траулер на СПГ

MAN Diesel & Turbo подписал контракт на поставку силовой установки и системы хранения и подачи газа для первого в мире рыболовного траулера, который будет работать на сжиженном природном газе.

Траулер «Libas» длиной 86 м будет построен на верфи Cemre в Стамбуле. Судно будет оборудовано главным двигателем MAN 6L51/60DF, редуктор Renk, движительная система MAN Alpha и система хранения и подачи газа MAN Cryo LNG с топливным танком вместимостью 350 куб. м.

Заказчиком судна является норвежская рыболовная компания Liegruppen, проект разработан другой норвежской компанией Salt Ship Design.