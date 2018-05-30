Новый зерновой терминал

АО «Объединенная зерновая компания» и Торговый дом «РИФ» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает ОЗК, документ предусматривает намерение сторон проработать возможность реализации проекта по строительству в морском порту Новороссийск специализированного морского зернового терминала производительностью до 12,5 млн тонн в год, включая строительство зернохранилища емкостью до 300 тыс. тонн единовременного хранения.

Была достигнута договоренность о рассмотрении и проработке экономических, организационных и правовых вопросов, касающихся возможности организации совместной деятельности, совместной подготовки предварительного технико-экономического обоснования проекта и его бизнес-плана, совместного финансирования проекта.

По информации ОЗК, ориентировочная сумма инвестиций ООО «ТД РИФ» в реализацию проекта составляет порядка 8 млрд рублей.

В соглашении подчеркивается, что компании заинтересованы в развитии инфраструктуры агропродовольственного рынка и увеличении объемов отгрузки зерновых культур на экспорт, для чего необходимо увеличение пропускной способности перевалки зерновых культур в морском порту Новороссийск.

Отметим, что в рейтинге крупнейших экспортеров зерна РФ Торговый дом «РИФ» является лидером. По итогам прошлого сельхозсезона (2016-2017 годы) «РИФ» экспортировал порядка 4,5 млн тонн зерна. Основные отгрузки «РИФ» осуществляет через глубоководный порт Новороссийск и порт Кавказ.