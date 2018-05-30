Микрозаводы по производству СПГ

Итальянский газотранспортный оператор Snam и американская Baker Hughes объявили о договоренности по развитию микрозаводов СПГ, которые будут производить топливо для крупнотоннажного грузового автотранспорта и морских судов в Италии.

По информации LNG World News, такие заводы будут первыми в Италии и одними из первых в Европе. Планируется, что до конца текущего года Snam и Baker Hughes изучат возможности строительства четырех микрозаводов по сжижению газа на территории Италии.

Общий годовой совокупный объем производства на четырех заводах может составить около 140 тыс. тонн СПГ или био-СПГ (сжиженного биометана, полученного из органической фракции городских отходов или из сельскохозяйственной и агропромышленной биомассы).

Потенциальные будущие инвестиции в строительство четырех заводов составят в ближайшие годы от 50 до 80 млн евро (57,7-92,4 млн долларов).

Соглашение также предусматривает возможность разработки новых микрозаводов по производству СПГ и био-СПГ в Италии и в других странах.