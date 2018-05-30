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    • Кандидаты в совет директоров FESCO

    30.05.2018

    • Годовое собрание акционеров FESCO назначено на 28 июня.

    Согласно материалам компании, в повестку дня включены следующие вопросы:

    • Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП»,
    • Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП,
    • Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год.
    • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год,
    • Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год,
    • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год,
    • Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции,
    • Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

    В список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров вошли:

    • Гаджиев Шагав Гаджимурадович;
    • Гарбер Марк Рафаилович;
    • Изосимова Наталья Вадимовна;
    • Исуринc Александрс;
    • Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
    • Кузовков Константин Валентинович;
    • Курланов Константин Сергеевич;
    • Маммед Заде Лейла;
    • Панченко Александр Александрович;
    • Швец Дмитрий Владимирович.

    Из действующего состава Совета директоров в список кандидатов не вошли юрисконсульт Tarrant Managment Клайв Денис Боуд и генеральный директор En+ Group Максим Соков.

    Новые имена в списке кандидатов – К.Курланов (в группе «Сумма» с 2016 года, до этого занимал должность старшего юриста в Freshfields Bruckhaus Deringer и советника в Clifford Chance, в 2016 году вошел в рейтинг «Лучшие юристы России» в области слияний и поглощений по версии Best Lawyers), Д.Р.Кант-Мандал (с 2017 года заместитель генерального директора ООО «Группа Сумма», до этого в 2012-2016 годах занимал должность заместителя управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества) и Ш.Гаджиев.

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