Кандидаты в совет директоров FESCO

Годовое собрание акционеров FESCO назначено на 28 июня.
Согласно материалам компании, в повестку дня включены следующие вопросы:
- Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП»,
- Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП,
- Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год,
- Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год,
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год,
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции,
- Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
В список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров вошли:
- Гаджиев Шагав Гаджимурадович;
- Гарбер Марк Рафаилович;
- Изосимова Наталья Вадимовна;
- Исуринc Александрс;
- Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
- Кузовков Константин Валентинович;
- Курланов Константин Сергеевич;
- Маммед Заде Лейла;
- Панченко Александр Александрович;
- Швец Дмитрий Владимирович.
Из действующего состава Совета директоров в список кандидатов не вошли юрисконсульт Tarrant Managment Клайв Денис Боуд и генеральный директор En+ Group Максим Соков.
Новые имена в списке кандидатов – К.Курланов (в группе «Сумма» с 2016 года, до этого занимал должность старшего юриста в Freshfields Bruckhaus Deringer и советника в Clifford Chance, в 2016 году вошел в рейтинг «Лучшие юристы России» в области слияний и поглощений по версии Best Lawyers), Д.Р.Кант-Мандал (с 2017 года заместитель генерального директора ООО «Группа Сумма», до этого в 2012-2016 годах занимал должность заместителя управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества) и Ш.Гаджиев.