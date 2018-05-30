Кандидаты в совет директоров FESCO

Годовое собрание акционеров FESCO назначено на 28 июня.

Согласно материалам компании, в повестку дня включены следующие вопросы:

Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП»,

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП,

Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год,

Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год,

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год,

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции,

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

В список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров вошли:

Гаджиев Шагав Гаджимурадович;

Гарбер Марк Рафаилович;

Изосимова Наталья Вадимовна;

Исуринc Александрс;

Кант Мандал Дэнис Ришиевич;

Кузовков Константин Валентинович;

Курланов Константин Сергеевич;

Маммед Заде Лейла;

Панченко Александр Александрович;

Швец Дмитрий Владимирович.

Из действующего состава Совета директоров в список кандидатов не вошли юрисконсульт Tarrant Managment Клайв Денис Боуд и генеральный директор En+ Group Максим Соков.

Новые имена в списке кандидатов – К.Курланов (в группе «Сумма» с 2016 года, до этого занимал должность старшего юриста в Freshfields Bruckhaus Deringer и советника в Clifford Chance, в 2016 году вошел в рейтинг «Лучшие юристы России» в области слияний и поглощений по версии Best Lawyers), Д.Р.Кант-Мандал (с 2017 года заместитель генерального директора ООО «Группа Сумма», до этого в 2012-2016 годах занимал должность заместителя управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества) и Ш.Гаджиев.