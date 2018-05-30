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    • Имянаречение СПГ-контейнеровозов Containerships

    30.05.2018

    • Два контейнеровоза Containerships, которые будут работать на сжиженном природном газе, получили имена «Containerships Nord» и «Containerships Strom».

    Церемония имянаречения прошла на прошлой неделе на китайской верфи Wenchong Shipyard.

    Ходовые испытания «Containerships Nord» начинаются сразу после имянаречения, «Containerships Strom» уйдет на испытания позже в течение лета.

    Напомним, всего Containerships стоит на Wenchong четыре контейнеровоза на СПГ. Закладка киля третьего судна серии прошла в январе этого года, а 10 мая был заложен киль четвертого контейнеровоза.

    Сдача судов серии намечена на лето-осень 2018 года, заключительный контейнеровоз должен быть передан заказчику в начале 2019 года.

     

     

     

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