Имянаречение СПГ-контейнеровозов Containerships

Два контейнеровоза Containerships, которые будут работать на сжиженном природном газе, получили имена «Containerships Nord» и «Containerships Strom».

Церемония имянаречения прошла на прошлой неделе на китайской верфи Wenchong Shipyard.

Ходовые испытания «Containerships Nord» начинаются сразу после имянаречения, «Containerships Strom» уйдет на испытания позже в течение лета.

Напомним, всего Containerships стоит на Wenchong четыре контейнеровоза на СПГ. Закладка киля третьего судна серии прошла в январе этого года, а 10 мая был заложен киль четвертого контейнеровоза.

Сдача судов серии намечена на лето-осень 2018 года, заключительный контейнеровоз должен быть передан заказчику в начале 2019 года.