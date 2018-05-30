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    • Завершено проектирование Багаевского гидроузла

    30.05.2018

    • По информации пресс-службы Росморречфлота, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по второму, основному этапу проекта строительства Багаевского гидроузла на Нижнем Дону.  Заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на объекты второго этапа строительства получено 28 мая, тем самым завершено проектирование Багаевского гидроузла.

    В ходе государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом подтверждено соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

    Также в рамках государственной экспертизы проектной документации на строительство Багаевского гидроузла проведена экспертиза проекта на его соответствие экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормативным требованиям.

    Строительство Багаевского гидроузла включено в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Реализация проекта включена в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением правительства от 19 марта 2013 года. Максимальная стоимость строительства гидроузла, включая обустройство его водохранилища, – 22 млрд рублей.

     

     

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