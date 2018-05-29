9 млн TEU в Гданьске

«DCT занимает 16-е место среди крупнейших контейнерных терминалов Европы, и текущая динамика роста, которая превышает 40% квартал к кварталу, позволяет нам рассчитывать на то, что нам удастся по крайней мере сохранить свои позиции», – отметил CFO DCT Gdansk Адам Жолновски.

Напомним, в 2017 году терминал перевалил 1,58 млн TEU.

На сегодня терминал располагает глубоководной причальной стенкой длиной 1,3 км, на которой установлены 11 кранов STS, и обрабатывает в год более 460 судов, включая свыше 100 прямых судозаходов из Азии крупнейших в мире контейнеровозов.

В настоящее время на терминале реализуется инвестиционный проект по увеличению пропускной способности, который предусматривает приобретение нового оборудования, расширение тыловой площадки, оптимизацию и автоматизацию въезда/выезда автотранспорта и развитие жд инфраструктуры.